Dopo il pokerissimo di ieri contro l'Udinese per la Roma è già tempo di tornare a pensare alle prossime partite. Martedì la sfida di Champions League contro il Manchester United e questa mattina i giallorossi si sono allenati ad Udine, nel centro sportivo dei friulani. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri mentre lavoro in gruppo per gli altri. Out Dybala, Koné e Svilar. Il club ha ringraziato l'Udinese per l'ospitalità sui social e oggi pomeriggio la squadra volerà verso l'Inghilterra. Domani alle 18.20 la conferenza stampa di Gasperini e un giocatore (ora italiana), poi alle 19 la rifinitura. Attesi circa 3000 tifosi che riempieranno il settore ospiti dell'Old Trafford.