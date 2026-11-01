Penalty prima assegnato poi tolto dopo il check al Var
Uno spettatore urla “Forza Lazio”, Pandolfi risponde: “C'è solo la Roma”. E scatta l'applauso
Ancora polemiche per una decisione arbitrale. Alla mezz’ora della sfida tra Como e Venezia viene inizialmente assegnato un calcio di rigore ai lagunari per un tocco di braccio di Milla sul colpo di testa di Busio. Poi l’arbitro Ferreri Caputi viene richiamato al Var e decide di togliere il penalty. Una decisione che fa discutere. Già martedì il Venezia era stato penalizzato contro l’Inter: negato un rigore e l’azione che aveva portato al vantaggio dei nerazzurri nasce da un fallo di Carlos Augusto.
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