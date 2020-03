Coronavirus, Spadafora: “Valutiamo lo stop”. Convocato un Consiglio Federale straordinario – LIVE

Cambiano le misure precauzionali italiane per arginare l’emergenza Coronavirus scoppiata nel mondo dello sport italiano. In mattinata si era espresso lo stesso Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e per lo sport, che aveva dichiarato in FIGC: “Valutiamo lo stop della Serie A. Non ha senso in questo momento mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite”. Di seguito tutti gli aggiornamenti sullo stop della Serie A.

CRONACA LIVE

Ore 14.15 – Federico Ferri, direttore di Sky Sport, risponde al Ministro Spadafora: “Da parte dell’azienda è stata mostrata subito una grande disponibilità per permettere a tutti di seguire le gare in modo gratuito attraverso i nostri canali a disposizione in chiaro” (vai alla news).

Ore 13.45 – “Vista la richiesta del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull’emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo”. Lo dichiara all’Ansa una fonte qualificata della Federcalcio.

Ore 13.30 – Siviglia-Roma di Europa League si potrebbe giocare a porte chiuse. (vai alla news).

Ore 13.20 – Milan-Genoa, in programma per oggi alle 12, è stata confermata.

Ore 13.05 – Sciolti gli ultimi dubbi: Parma-Spal si giocherà alle 13.45. (vai alla news).

Ore 13.00 – C’è aspettare ancora un quarto d’ora: il match slitta alle 13.15. (vai alla news).

Ore 12.30 – Le formazioni di Parma e Spal rientrano negli spogliatoi dopo appena 1 minuto di gioco. Gara rinviata di 30 minuti. (vai alla news).

Ore 12.00 – Il ministro Spadafora dichiara: “Valutiamo lo stop della Serie A” (vai alla news).

Ore 11.00 – Tommasi: “Fermare il calcio è l’atto più utile al paese” (vai alla news).