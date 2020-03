Serie A, la replica di Dal Pino: “Quella di Spadafora è demagogia. Che faccia un decreto”

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha voluto rispondere alle accuse pensanti del ministro dello sport Spadafora. Questo il messaggio di Dal Pino all’Ansa. “Le affermazioni del ministro Spadafora sono sbagliate nel merito e nella sostanza. Il ministro ignora le norme e rifiuta la responsabilità del suo ruolo. Invece di fare demagogia sia coerente con le proprie azioni di governo e se necessario emani un Decreto assumendosi responsabilità che sta scaricando su altri“. Il ministro Spadafora aveva infatti sostenuto a 90esimo Minuto come sia la Lega Serie A, nella figura proprio di Dal Pino, sia Sky avessero pensato solo alle eventuali perdite di natura economica in merito all’ipotesi di trasmettere le partite in chiaro.