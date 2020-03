Il direttore di Sky Sport risponde a Spadafora: “Disponibili a trasmettere le gare in chiaro”

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha voluto subito replicare alle parole del Ministro Vincenzo Spadafora sulla possibilità di trasmettere le partite di Serie A in chiaro. Queste le sue parole:

“A breve uscirà un nostro comunicato per rispondere e precisare alcune inesattezze scritte dal Ministro dello sport Vincenzo Spadafora in Facebook dove è stata dichiarata una mancanza di disponibilità da parte di Sky di trasmettere le partite del turno, in chiaro. Da parte dell’azienda è stata mostrata subito una grande disponibilità per permettere a tutti di seguire le gare in modo gratuito attraverso i nostri canali a disposizione in chiaro. Da parte di Cielo e Tv8 avevamo già il via libera. Se questo non è andato in porto non è a causa nostra”.