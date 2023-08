Zapata-Roma, non è finita e Gasperini non molla. Marcos Leonardo: “Resto al Santos”

Il colombiano vicino ai giallorossi, ma la trattativa non è ancora chiusa del tutto. Intanto il brasiliano, su cui Pinto sta lavorando per trovare l'accordo per gennaio, ha trascinato il Santos: "Volevo la Roma, ma non scappo dalla porta secondaria"

Redazione

La Roma ha aperto la stagione con un pareggio casalingo contro la Salernitana, che ha messo in mostra la vena realizzativa ritrovata di Belotti e una difesa tutt'altro che perfetta. Un risultato che lascia un po' di amaro in bocca, soprattutto a chi ha disputato una buona partita come Houssem Aouar: "Deluso per il risultato ma è un piacere averti conosciuto, Olimpico", ha scritto il franco-algerino sui social. Mourinho è ancora in attesa del rinforzo in attacco dopo due mesi e mezzo l'infortunio di Abraham, anche se Tiago Pinto predica calma. Il nome più caldo resta quello di Duvan Zapata, per cui l'accordo resta ancora da definire con la Roma che smentisce l'intesa trovata e Gasperini che sta provando un colpo di coda finale per convincerlo a restare. L'arrivo nella capitale poteva essere previsto per domani, ma l'operazione non è ancora da ritenersi chiusa.

Così come non lo è per Marcos Leonardo, il cui ingaggio è stato rimandato a gennaio. Le parti sono al lavoro per trovare subito un pre-accordo mentre c'è già quello col calciatore. Ieri il giovane attaccante brasiliano è stato protagonista nel ritorno alla vittoria del Santos con un gol, poi ha commentato la vicenda di mercato con la Roma."Ora è tutto risolto. Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perché non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta (della Roma ndr), che era quello che desideravo. Sono voluto rimanere e aiutare la squadra, non ho mai pensato di scappare dalla porta secondaria", le sue parole. E il nuovo allenatore Diego Aguirre ovviamente non può che essere contento della permanenza di Marcos Leonardo:"La squadra ha bisogno di lui. È un campione. Per tutto quello che ha vissuto in questi ultimi giorni, dobbiamo capire la sua situazione. Ha sofferto molto ma oggi era felice, si è sentito di nuovo importante".

Matic, esordio col Rennes. Ad Ascoli i funerali di Mazzone — Chi invece ha lasciato Trigoria non senza polemiche è Nemanja Matic, che ha esordito con la maglia del Rennes e ha pubblicato una foto sui social per celebrare questo momento. Per evitare i possibili commenti negativi, il serbo ha poi disattivato l'opzione sotto i propri post. Con gli arrivi di Paredes e Renato Sanches, però, i tifosi della Roma lo hanno già dimenticato e anzi continuano a incrementare i numeri degli abbonamenti. Oggi si è arrivati a quota 41mila tessere per le quattro gare di coppa (tre di Europa League e l'ottavo di Coppa Italia). Ieri allo stadio c'era anche Radja Nainggolan, che dopo la partita è intervenuto in una diretta su Instagram: "La Roma ha qualità, Zapata sarebbe buomo e anche Belotti può fare reparto. Aouar è bravo, glli manca un po'di forza. Renato Sanches ha qualità e co**ioni". Mentre Pinto cerca la punta potrebbe presto addirittura incassare altri soldi, dalla cessione di Calafiori dal Basilea al Bologna o al Milan. L'ex giallorosso va verso i rossoblù, con il 40% della cifra nelle casse romaniste. Infine oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto a Carletto Mazzone: i funerali si sono celebrati ad Ascoli, in cui è stato proclamato lutto cittadino.