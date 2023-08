Santos, Aguirre elogia Marcos Leonardo: “Abbiamo bisogno di lui”

"La squadra ha bisogno di Marcos Leonardo - ha detto il tecnico del Santos Diego Aguirre in donferenza stampa dopo la vittoria sul Gremio - E' un campione, sono contento. Per tutto quello che ha vissuto in questi ultimi giorni, dobbiamo capire la sua situazione, e della sua famiglia. Ha sofferto molto ma oggi era felice, si è sentito di nuovo importante. E' un giocatore che ha un grande futuro e sono contento che abbia fatto gol dopo quanto ha vissuto in settimana. E' un grande giocatore, mi piace molto". Marcos Leonardo, che continua ad essere obiettivo di mercato della Roma che intende portarlo a Trigoria nella sessione invernale del mercato, ieri ha segnato il gol del pareggio che ha avviato la vitoria del Santos in rimonta contro il Gremio di Renato Portaluppi.