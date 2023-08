Funerali Mazzone, proclamato lutto cittadino ad Ascoli: fiumi di tifosi nella città

Oggi alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Francesco, in Piazza del Popolo ad Ascoli ci saranno i funerali di Carlo Mazzone. Ieri lo storico allenatore della Roma è stato salutato da tifosi, calciatori e in particolare dal pubblico dello Stadio Olimpico che lo ha ricordato con numerosi striscioni oltre che con un minuto di silenzio. Anche la squadra ha omaggiato l'ex allenatore portando il lutto al braccio. Oggi la città marchigiana ha deciso di proclamare il lutto cittadino, oltre che la chiusura di tutte le attività commerciali. Sono migliaia i tifosi che si sono ritrovati nella piazza ascolana per dare l'ultimo saluto al grande allenatore. Per consentire a tutto il pubblico di assistere ai funerali, il comune ha anche allestito dei maxischermi per permettere a tutti di poter seguire in diretta la funzione. Presenti ad Ascoli i ragazzi delle giovanili della Roma che hanno seguito il feretro per le strade della città, e anche Candela, Scarchilli, Cosmi e Novellino.