Mercato, Calafiori conteso da Milan e Bologna: la Roma ha il 40% sulla rivendita

Il giocatore cresciuto nelle giovanili giallorosse sta per tornare in Italia. I rossoblù sono in pole e la trattativa potrebbe chiudersi già in questa settimana

Sembra essere sempre più vicino il ritorno di Riccardo Calafiori in Italia. Il giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma, dopo essere stato ceduto al Basilea per 1,5 milioni di euro è in procinto di tornare in Serie A e attualmente è conteso da Milan e Bologna. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoblù attualmente sono in pole per trovare un accordo con il difensore. L'esito della trattativa interessa in modo diretto anche il club giallorosso che possiede il 40% sulla rivendita del giocatore. Attualmente i rossoneri hanno mantenuto in stand-by l'operazione in attesa del trasferimento di Ballo-Tourè, pertanto la trattativa del Bologna procede in modo positivo e non è escluso che già in questa settimana si possa chiudere l'affare.