Rennes, Matic: “Felice per il debutto”. Il serbo disattiva i commenti sui social

Matic ha salutato la Roma tra mille polemiche e le parole di Mourinho in conferenza stampa hanno buttato altra benzina sul fuoco. "Del signor Matic non parlo", i tifosi si sono schierati dalla parte del mister e ieri alcuni tifosi si sono presentati allo stadio con il suo nome cancellato da dietro la maglia. Il serbo ha commentato così la sua prima gara in Ligue 1 (è entrato al 62'): "Felice per il debutto". Per evitare un'infinità di commenti sotto al post ha deciso di togliere la possibilità di scrivere sotto la foto. L'ex Chelsea e Manchester United è passato in poche settimane da idolo a nemico. Inoltre a settembre l'urna di Nyon potrebbe far trovare la Roma nello stesso girone del club francese. Il Rennes si trova in seconda fascia, i giallorossi nella prima.