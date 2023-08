Mercato Roma, accordo definito per Zapata: l’obiettivo è farlo arrivare domani

Duvan Zapata è molto vicino a diventare il nuovo centravanti della Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it l'accordo con l'Atalanta e col giocatore è stato definito. Restano da limare gli ultimi dettagli contrattuali e l'obiettivo è quello di far arrivare il colombiano nella Capitale domani. Affare da 10 milioni tra parte fissa e bonus. Pinto ha finalmente regalato il bomber a Mourinho dopo i tentativi per Morata, Scamacca e Marcos Leonardo. L'idea di acquistare il brasiliano non è tramontata. Il giocatore del Santos arriverà e gennaio per rinforzare ulteriormente il pacchetto offensivo.