Roma-Marcos Leonardo, si lavora per il preaccordo: c’è già l’intesa col giocatore

Mentre si aspettano notizie dal fronte Zapata per un suo arrivo nella Capitale, la Roma continua a lavorare sulla trattativa per Marcos Leonardo. La cosa certa è che fino a dicembre l'attaccante del Santos non lascerà la sua attuale squadra, ma la volontà di Pinto e anche del giocatore è quella di arrivare in giallorosso durante il mercato di gennaio. Infatti secondo quanto riportato da Il Tempo, il Gm giallorosso sta lavorando per definire i preaccordi in vista del mercato invernale. Ovviamente l'intesa con il giocatore già c'è da tempo che in una recente intervista ha ribadito il suo fortissimo desiderio di essere un giocatore della Roma. Ma per l'arrivo dell'attaccante si dovrà ancora aspettare. Inoltre il classe 2003 proprio ieri ha segnato il gol del pareggio che ha portato alla vittoria del Santos in rimonta contro il Gremio di Renato Portaluppi.