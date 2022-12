Zaniolo, rinnovo in stand-by. Il Portogallo pensa a Mourinho. Fulham su Karsdorp

La questione del rinnovo di Zaniolo si fa sempre più ingarbugliata. Vigorelli e Pinto si sono incontrati ieri, ma non per parlare di Nicolò . I due hanno discusso della cessione di Tripi che andrà al Mura. Il prolungamento del numero 22 è al momento in stand-by. In ogni caso, al di là dell’aspetto tecnico, è ovvio che la dirigenza sa bene come , senza rinnovo, la quotazione dell’attaccante in estate scenderebbe a circa 30 milioni, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024.

Mercato Roma: piace Samardzic, la Juve vuole Smalling

Il mercato invernale è alle porte, ma Pinto inizia a muoversi anche per quello estivo. Il gm ha chiesto informazioni per Samardzic. Tedesco classe 2002 dell'Udinese che sta disputando una grande stagione in Friuli. Il giocatore non piace solo alla Roma, ma anche Napoli e Milan hanno messo gli occhi sull'ex Lipsia. Sfuma invece Bellerin che resterà al Barcellona almeno fino a giugno. La Juve vorrebbe cominciare a far pressing anche su Smalling, in modo da averlo a parametro zero, a meno che non accetti una proposta della Roma al ribasso con prolungamento fino al 2025. Sul centrale inglese c'è anche l'Inter. Il club bianconero continua a tenere gli occhi puntati anche su Nicolò Zaniolo, che ha il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024.