Portogallo, tra i nomi per la panchina c’è anche Mourinho

José Mourinho potrebbe avere un futuro nella sua terra. Il presidente federale portoghese Fernando Soares Gomes da Silva starebbe pensando di allontanare Fernando Santos per sostituirlo con Rui Jorge, ex Under 21. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo portoghese A Bola, c’è anche un altro nome forte che circola per la panchina del Portogallo ed è quello di Mourinho. I dirigenti federali gli avrebbero proposto anche il doppio incarico: allenatore di club, a Roma, e ct. Un'operazione complicatissima, che però potrebbe lusingare il tecnico di Setúbal.