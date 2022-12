Mercato Roma, il Fulham prepara un’offerta per Karsdorp

Il club inglese è quello che sta mostrando più interesse per l'olandese in questo momento

Rick Karsdorp è sul mercato. Il terzino olandese ha risposto alla chiamata della Roma e ieri era presente a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. La società giallorossa, riferisce Sky Sport, vorrebbe vendere il calciatore a titolo definitivo o al massimo si potrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto. Il Fulham è il club che sta mostrando più interesse in questo momento. Gli inglesi potrebbero presentare un'offerta per Karsdorp dopo il Mondiale. Poi ci sono il Torino e il Lille, squadra dell'ex giallorosso Paulo Fonseca, che hanno chiesto informazioni per l'olandese, ma sarebbero interessati solo ad un prestito.