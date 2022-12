Calciomercato Roma, occhi su Samardzic: piace anche a Milan e Napoli

Il mercato invernale è alle porte, ma Pinto inizia a muoversi anche per quello estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gm ha chiesto informazioni per Samardzic. Tedesco classe 2002 dell'Udinese che sta disputando una grande stagione in Friuli. Il giocatore non piace solo alla Roma, ma anche a Napoli e Milan hanno messo gli occhi sull'ex Lipsia. I partenopei non riscatteranno Ndombele e potrebbero cedere Zielinski. La sua valutazione è già schizzata a 25 milioni e Pozzo sogna un'altra grande plusvalenza.