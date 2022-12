Zaniolo, il rinnovo del contratto è in stand-by: non sono previsti incontri

La questione del rinnovo di Zaniolo si fa sempre più ingarbugliata. Vigorelli e Pinto si sono incontrati ieri, ma non per parlare di Nicolò. I due hanno discusso della cessione di Tripi che andrà al Mura. Il prolungamento del numero 22 è al momento in stand-by, come riferisce Calciomercato.it. Non sono previsti incontri in questi giorni. La richiesta del giocatore è di 4 milioni di euro, mentre la Roma ne offre 3. Probabilmente i discorsi riprenderanno tra qualche mese. Intanto sono state smentite le voci di un possibile interessamento del Napoli.