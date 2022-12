Trigoria, secondo giorno di lavoro per la Roma: c’è Wijnaldum

La Roma continua a lavorare a Trigoria per il secondo giorno consecutivo. I giallorossi, che si preparano al ritiro in Portogallo dal 15 al 22 dicembre, sono scesi in campo al Fulvio Bernardini agli ordini di José Mourinho. Si allena al Centro Sportivo giallorosso anche Georginio Wijnaldum, che sta proseguendo il suo recupero dall'infortunio alla tibia destra. L'allenatore portoghese dovrà valutare, insieme allo staff medico romanista, se portarsi in Algarve il centrocampista olandese. Difficilmente sarà già pronto per la prima partita del 2023 contro il Bologna, in programma il 4 gennaio all'Olimpico, ma per le successive partite Mou spera di averlo a disposizione.