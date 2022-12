Karsdorp presente: ora il confronto con Pinto e Mourinho

La presenza del terzino olandese nel ritiro in Portogallo non è scontata

Tutti in gruppo tranne Belotti , che continua col suo lavoro individuale, e Wijnaldum , che ieri è rientrato nella Capitale e solo oggi sarà a Trigoria, ma non si sarebbe comunque allenato con i compagni, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Karsdorp si è presentato ed è sceso in campo, ma la sua presenza nel ritiro in Portogallo non è scontata e una decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, dopo un confronto tra il g.m. del club Tiago Pinto, Mourinho, il difensore e il suo agente.