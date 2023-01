Zaniolo e Dybala ci saranno col Milan. Salisburgo-Roma: martedì i biglietti

Paulo e Nicolò pronti per giocare domenica. Abraham rischia un'altra panchina. Satriano ceduto all'Heracles

A febbraio ripartirà l'Europa League e oggi la Roma ha comunicato quando usciranno i tagliandi per la sfida in trasferta col Salisburgo. La prima fase di vendita partirà alle 12 di martedì 10 gennaio e prevede l'acquisto di un voucher che darà diritto ad ottenere un biglietto per il match che si disputerà allo Stadion Salzburg. Dopo Tripi, anche Satriano saluta Roma. Classe 2003, quest'anno ha realizzato 9 reti nelle 12 presenze nel campionato Primavera. L'attaccante ha firmato un contratto a titolo definitivo di 4 anno e mezzo con l'Heracles.