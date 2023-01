Milan-Roma, dirige Massa. Irrati al Var

La Serie A è tornata e già questo sabato si riscende in campo. Il big match che caratterizzerà la 17esima giornata sarà quello tra Milan e Roma domenica 8 gennaio alle 20.45 a San Siro. Entrambe le squadre hanno iniziato il nuovo anno con una vittoria (Roma- Bologna 1-0 e Salernitana-Milan 1-2) ed ora sono pronte a darsi battaglia per conquistare 3 punti che più si va avanti e più diventano pesanti. Sono 21 i precedenti della Roma con l'arbitro Massa in campo, con lui la Roma ha ottenuto 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, una delle quali contro la Juventus, il 22 dicembre 2018. Ecco la squadra arbitrale che dirigerà il match: