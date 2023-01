Roma, 3 punti e aggancio Lazio. Dybala e Zaniolo, infortuni lievi

Mourinho (squalificato per due giornate) ha lasciato fuori Abraham, fondamentale al 96’ per aver salvato sulla riga una palla destinata in rete, con Rui Patricio battuto, e ha recuperato dal primo minuto Dybala. L’argentino, accolto dal boato dell’Olimpico, ci ha messo 4 minuti a riprendersi la Roma e a guadagnare il rigore – il quinto in campionato, solo l’Atalanta ne ha conquistati di più, 6 – poi trasformato da Pellegrini. Per il capitano, che ha ritrovato la rete all’Olimpico in serie A che gli mancava da 290 giorni nel derby contro la Lazio del 20 marzo 2022, è il gol più veloce segnato in campionato, il terzo consecutivo su penalty.