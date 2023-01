Calciomercato Roma, da domani Satriano sarà un giocatore dell’Heracles

Dopo Tripi, anche Satriano saluta Roma. Classe 2003, quest'anno ha realizzato 9 reti nelle 12 presenze nel campionato Primavera. L'attaccante, come riferisce Tuttomercatoweb, ha firmato un contratto a titolo definitivo di 4 anno e mezzo con l'Heracles e sarà a disposizione degli olandesi già a partire da domani. In un comunicato sui suoi canali ufficiali la Roma scrive in merito alla cessione: "In bocca al lupo, Antonio, per la nuova avventura in Olanda!"