Europa League, Salisburgo-Roma: biglietti in vendita da martedì 10 gennaio

I ticket per la partita valida per l'andata dei playoff saranno disponibili la prossima settimana. Si giocherà il 6 febbraio allo Stadion Salzburg

Salisburgo-Roma è la partita che vale l'andata dei playoff di Europa League e si giocherà il 16 febbraio alle 18.45. La prima fase di vendita partirà alle 12 di martedì 10 gennaio e prevede l'acquisto di un voucher che darà diritto ad ottenere un biglietto per il match che si disputerà allo Stadion Salzburg. In tutte le fasi sarà possibile richiedere solamente un titolo d'accesso che potrà essere ritirato nei giorni 25-26-27 gennaio 2023 presso il Box Office dello Stadio Olimpico. La Fase 1 è riservata ai titolari dell'abbonamento Serie A Tim 2022/23 ed è prevista Dalle ore 12 di martedì 10, alle 11.59 di venerdì 13 gennaio. L'eventuale Fase 2 è predisposta per la vendita libera ed è programmata dalle ore 12.00 di venerdì 13, alle ore 18 di martedì 17 gennaio.