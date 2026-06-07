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Wesley ko: lesione all'adduttore. Salterà il Mondiale. Il messaggio sui social

La notizia del giorno è l'esclusione di Wesley dai convocati del Brasile per il Mondiale. Gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno rivelato una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Wesley comincerà il recupero in vista del ritiro estivo con la Roma che inizierà il prossimo 13 luglio. In serata è arrivato il messaggio sui social del brasiliano: "Oggi devo interrompere un sogno a causa di un infortunio. Mi fa male non poter continuare a indossare la maglia della Nazionale brasiliana in questo momento, ma chi conosce la mia storia sa che arrendermi non è mai stata un'opzione". Una notizia amara che però ha scongiurato guai peggiori: l'esterno era uscito dal campo zoppicando e parlando con lo staff medico di un problema al ginocchio. Intanto, in Turchia, Aziz Yildirim ha vinto le elezioni presidenziali del Fenerbahce. Una notizia che cambierà tutto per la Roma: Hakan Safi (il candidato sconfitto) aveva trovato un accordo con Mason Greenwood e aveva annunciato di voler chiudere l'affare con il Marsiglia.

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