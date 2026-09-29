Ha dovuto dare nuovamente forfait alla Seleção per infortunio, ma Wesley non dimentica il Brasile. Nella giornata di ieri l’esterno giallorosso ha fatto visita all’Empório Brasileiro di Roma, uno dei locali brasiliani più conosciuti della Capitale, situato nei pressi della stazione Termini. La presenza del calciatore non è passata inosservata: i dipendenti del locale lo hanno subito riconosciuto, fermandolo per selfie e autografi. "Abbiamo avuto il piacere di ospitare qui all’Empório uno dei grandi nomi del calcio mondiale. Un fuoriclasse in campo, ottima compagnia a tavola e una visita che ha reso la nostra giornata ancora più speciale. Grazie per essere passato, Wesley. Questa è casa tua", ha scritto il proprietario del locale sui propri canali social. Ora l’obiettivo di Wesley è lasciarsi alle spalle il risentimento muscolare alla coscia destra accusato dopo la sfida contro l’Inter e recuperare la migliore condizione in vista del ritorno in campo contro il Como.

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