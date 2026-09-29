Wesley è finito nel mirino del Manchester United. La stagione è appena iniziata ma i Red Devils pensano già al futuro e nella lista degli obiettivi c'è finito anche il laterale brasiliano. Secondo quanto riportato dal sito britannico Theatreofred.com l'ex Flamengo ha stregato Michael Sansoni. È il direttore dei dati del club inglese, prima del passaggio nel mondo del calcio nel 2025 aveva lavorato 11 anni con il team di Formula Uno Mercedes-AMG Petronas, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Performance Engineer e ha contribuito a otto stagioni vittoriose di Lewis Hamilton. La Roma la scorsa estate aveva respinto un'offerta del Chelsea per Wesley, ora le sirene della Premier tornano a suonare.