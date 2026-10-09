Dan Friedkin ha deciso di vendere l'Everton e la notizia ha fatto felici anche i tifosi della Roma che ora sperano che tutte le attenzioni saranno rivolte verso i giallorossi: "Romanisti 'fracichi'", scrive un sostenitore sui social. In tanti hanno commentato positivamente la scelta: "Egoisticamente e soprattutto da tifoso dico meglio così, si concentrino di più su Roma che è a mio avviso la loro priorità sul piano sportivo, con lo stadio di proprietà ormai prossimo alla realizzazione e ad un percorso sportivo sempre più in crescendo. Di certo non è il Cannes, mentre l'Everton poteva divenire una bella distrazione". C'è anche chi sostiene che i Friedkin possano trattare la Roma come hanno fatto con la squadra inglese: "Fai lo stadio. La società aumenta di valore. Rivendi la società e ci guadagni sull’investimento iniziale. Sono imprenditori e così agiscono. Faranno così anche con noi, i segnali ci sono tutti e sono evidenti da anni. Non sono Franco Sensi. Non sono Dino Viola. L’amore per una squadra è un’altra cosa". La speranza è che non sia così.

Friedkin, valanga di critiche in Inghilterra