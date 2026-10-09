I tifosi giallorossi hanno esultato per la notizia della cessione dell'Everton, tante critiche da parte dei sostenitori inglesi
Newport-Roma, c'è anche Ryan Friedkin: l'arrivo del vicepresidente giallorosso
Dan Friedkin ha deciso di vendere l'Everton e la notizia ha fatto felici anche i tifosi della Roma che ora sperano che tutte le attenzioni saranno rivolte verso i giallorossi: "Romanisti 'fracichi'", scrive un sostenitore sui social. In tanti hanno commentato positivamente la scelta: "Egoisticamente e soprattutto da tifoso dico meglio così, si concentrino di più su Roma che è a mio avviso la loro priorità sul piano sportivo, con lo stadio di proprietà ormai prossimo alla realizzazione e ad un percorso sportivo sempre più in crescendo. Di certo non è il Cannes, mentre l'Everton poteva divenire una bella distrazione". C'è anche chi sostiene che i Friedkin possano trattare la Roma come hanno fatto con la squadra inglese: "Fai lo stadio. La società aumenta di valore. Rivendi la società e ci guadagni sull’investimento iniziale. Sono imprenditori e così agiscono. Faranno così anche con noi, i segnali ci sono tutti e sono evidenti da anni. Non sono Franco Sensi. Non sono Dino Viola. L’amore per una squadra è un’altra cosa". La speranza è che non sia così.
Friedkin, valanga di critiche in InghilterraLa scintilla tra i tifosi dell'Everton e i Friedkin non è mai realmente scoccata. Nel 2024 la notizia dell'arrivo del TFG era stata accolta con entusiasmo, ma dopo due anni la storia è già al tramonto. Questa estate erano state tantissime le critiche per il mercato e ora dopo il comunicato del club in molti sui social hanno attaccato Dan per la decisione di cedere: "Non hanno mai voluto far parte del nostro club, volevano solo i soldi facili e vendere il maggior numero possibile di giocatori, non hanno mai parlato con l'allenatore o i tifosi". Nel nuovo stadio costruito nel 2025 il presidente giallorosso non si è mai visto, un'assenza che non è piaciuta a nessuno. "Sarebbe stato meglio avere un proprietario che abbia come unico focus l'Everton", scrive un altro su 'X'. Ma c'è anche chi difende i Friedkin: "Non è tutta colpa loro. Il PSR ha rovinato ogni possibilità di investire". Il PSR (acronimo di Profit and Sustainability Rules) è il regolamento finanziario stabilito dalla Premier League per garantire che i club spendano entro i propri limiti.
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