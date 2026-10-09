L'Everton dei Friedkin è in vendita. Secondo quanto riportato da The Athletic, Dan è alla ricerca di acquirenti per il club inglese. Nel 2024 il presidente della Roma aveva comprato la seconda squadra di Liverpool, a distanza di poco meno di due anni è già pronto ad un clamoroso passo indietro. I proprietari americani in due anni sono riusciti a completare lo stadio e sistemare i conti del club. Un investimento da 650 milioni di euro. L'obiettivo dei Friedkin era quello di allargare il ventaglio di società in giro per l'Europa. Ora, però, potrebbero voltare pagina. In mattinata la notizia è stato confermata dal club. Di seguito il comunicato: "Il Gruppo Friedkin sta esplorando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, tra cui la potenziale vendita di una partecipazione di controllo. Quando TFG è diventato custode dell'Everton, il Club ha affrontato un'incertezza finanziaria e sfide sia dentro che fuori dal campo. La priorità immediata era fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del Club, incluso aiutare a portare a termine lo stadio a lungo promesso per i suoi meritevoli sostenitori. Con quella fondazione ora al sicuro in atto, è il momento giusto per considerare il prossimo capitolo per l'Everton. Intratteremo solo l'interesse di parti che crediamo fermamente saranno gli amministratori giusti per portare avanti il Club e costruire sullo slancio che è stato stabilito".

Friedkin, nuovo investimento in arrivo

Everton, la rabbia dei tifosi per il mercato

La Roma è sempre rimasta al primo posto nella testa dei Friedkin. L'acquisto dell'Everton non ha cambiato la gerarchia e ora la squadra inglese è già in vendita. Gli americani rimarranno proprietari del Cannes, ma hanno in mente un nuovo investimento nel mondo dello sport. Dan sta lavorando al lancio di unacon sede a Houston, un'operazione dal valore stimato di circa. Ma non è questo l'unico motivo. Le regole sempre più stringenti dell'Uefa sulla multiproprietà sono un ostacolo. Roma ed Everton, infatti, in questo momento non potrebbero giocare nella stessa competizione europea. Iavevano assicurato che una "soluzione strutturale" era stata già trovata ma ad oggi non risulta alcun cambiamento nell'organigramma.Secondo i media inglesi sulla decisione deihanno inciso anche le feroci critiche per il calciomercato estivo. Il club ha incassato 100 milioni dalle cessioni e negli ultimi giorni di mercato è saltato l'arrivo didal Monaco. Un vero e proprio caso quello di Harrison Armstrong. Il giocatore era ad un passo dal Nottingham Forest e le due squadre avevano trovato un accordo per 40 milioni di sterline. Ma prima delle visite mediche la squadra diha bloccato tutto per le proteste dei tifosi. Un rapporto mai realmente sbocciato.