Viña atteso in settimana, Xhaka la prossima. Se Pedro parte si punta Kostic

Dopo le visite mediche e la firma, il centrocampista svizzero raggiungerà la Roma nel ritiro in Portogallo e potrà conoscere i suoi nuovi compagni

Claudia Belli

Al momento è arrivata l'ufficialità di Rui Patricio ma presto arriverà anche quella di Xhaka e Viña. Se per il terzino non si dovrebbe aspettare oltre questo fine settimana, Sky Sport fa sapere che l'arrivo del centrocampistadell'Arsenal dovrebbe essere programmato nella prossima. L'affare è ormai ai dettagli e il giocatore è finalmente pronto a trasferirsi in giallorosso. Dopo le visite mediche e la firma, Xhaka raggiungerà la Roma nel ritiro in Portogallo e potrà conoscere i suoi nuovi compagni. Marcos Rocha, senatore del Palmeiras, ha parlato dell'imminente addio di Viña: "E' un giocatore importante, fin dal suo arrivo si è identificato con il club e i tifosi. Sappiamo che ci mancherà, ma è la nostra carriera. È un giocatore giovane e promettente della nazionale uruguaiana, sta avendo l'opportunità di giocare per un grande club come il Palmeiras, che gli ha aperto le porte per andare in Europa". Il terzino si trasferirà alla Roma per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. La trattativa con il Palmeiras però ha subito dei rallentamenti. Come riporta Sky Sport, è sorto uno scoglio con il Palmeiras sulla modalità di pagamento. Si continua a lavorare per trovare l’intesa nelle prossime 48 ore. Il Genoa di Davide Ballardini cerca il grande colpo in attacco: come riportato da Calciomercato.com, si pensa a Pedro. Tiago Pinto in questi giorni sta cercando di piazzare l'ex Chelsea per liberarsi del pesante ingaggio da 3 milioni di euro. In caso di partenza dello spagnolo la Roma si getterebbe sul Filip Kostic, esterno dell'Eintracht Francoforte sondato tempo fa dai giallorossi e sui cui si è fatto vivo anche l'interesse della Lazio.

Botta e risposta tra Raggi e Pallotta

Dopo l'addio definitivo al progetto di Tor di Valle, la Roma e la città possono voltare pagina. La sindaca Virginia Raggi ha parlato a Teleradiostereo del nuovo scenario: "Adesso finalmente si apre un capitolo nuovo. Ho già preso appuntamento con la Roma per iniziare ad esaminare i loro nuovi progetti. Devo dire che da quando la proprietà della Roma è cambiata, e i Friedkin mi sembrano persone molto serie, loro si sono presi del tempo per esaminare il vecchio progetto di Tor di Valle, hanno scelto di non proseguire per quella strada e hanno detto chiaramente di volere uno stadio". Una dichiarazione che non è andata giù a James Pallotta, che prontamente ha replicato alla Sindaca: "Eravamo pronti a spendere 750 milioni di euro per un nuovo stadio, Goldman e altri potrebbero confermarlo e il sindaco fa questi commenti oggi? Per il bene di Roma vi prego di nominare un nuovo sindaco competente".

Darboe verso il rinnovo, i giovani incantano Mou

Ebrima Darboe è pronto a legarsi alla Roma per altri quattro anni: il gambiano non è passato inosservato a José Mourinho che ora vuole puntare su di lui. Come riporta Il Tempo, per lui è pronto un prolungamento di contratto sulla base di un quadriennale, con un adeguamento di ingaggio a salire. Darboe infatti guadagnerà il primo anno 500 mila euro. Contro la Triestina non è sceso in campo per un piccolo affaticamento muscolare, ma a far brillare gli occhi Mourinho sono stati i giovanissimi: Zalewski, Bove, Ciervo e Tripi. Con speciale menzione per i primi due che da tempo hanno convinto sia Bruno Conti che Tiago Pinto. Da quando è sbarcato nella capitale, il GM portoghese va in estasi appena Zalewski gli viene nominato. Privatamente lo paragona addirittura a un baby Lewandowski. Nei prossimi giorni José Mourinho renderà nota la lista dei convocati per il ritiro che i giallorossi svolgeranno nell'Algarve, in Portogallo. Ad attendere notizie sono soprattutto loro, che dovranno capire se potranno far parte a tutti gli effetti della rosa della prossima stagione.