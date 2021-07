Palmeiras, Rocha saluta Vina: “È un giocatore importante, ci mancherà”

Le parole del compagno del futuro terzino romanista: "Il Palmeiras gli ha aperto la strada per andare in Europa"

Matias Vina alla Roma è solo questione di ore. Questa notte il terzino non ha preso parte alla sfida di Libertadores del Palmeiras, ma è rimasto in panchina. A fine match uno dei senatori della squadra, Marcos Rocha, ha parlato del suo imminente addio: "Viña è un giocatore importante, fin dal suo arrivo si è identificato con il club e i tifosi. Sappiamo che ci mancherà, ma è la nostra carriera. È un giocatore giovane e promettente della nazionale uruguaiana, sta avendo l'opportunità di giocare per un grande club come il Palmeiras, che gli ha aperto le porte per andare in Europa. Mancherà per tutto ciò che rappresenta oggi per la squadra, per il club, ma è la nostra carriera, il nostro destino. Se partirà lo sostituiremo con i giocatori che abbiamo in squadra". Vina si trasferirà alla Roma per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Mourinho lo avrà a disposizione già da lunedì prossimo, quando i giallorossi partiranno per il Portogallo, luogo scelto per la tournée estiva.