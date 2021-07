Roma, Zalewski e i suoi fratelli: la categoria giovani intriga Mou

A far brillare gli occhi allo Special One contro la Triestina sono stati ancora i giovanissimi

Non si vive solo di Instant Team. Josè Mourinho l’ha sempre saputo e approfondirà il tema ancora di più in tempi di crisi da Covid. Nella prima uscita “pubblica” della sua Roma, infatti, a brillare non sono stati Zaniolo o Dzeko. Big di una squadra che necessita ancora di tanto mercato per diventare davvero grande. A far brillare gli occhi allo Special One sono stati ancora i giovanissimi. Nell’ordine: Zalewski, Bove, Ciervo e Tripi. Con speciale menzione per i primi due che da tempo hanno convinto sia Bruno Conti che Tiago Pinto. Avvertenza per gli scettici: non si tratta del solito pezzo di fine luglio in cui bisogna per forza trovare uno spunto per far sorridere la piazza. Perché il talento di Nicola Zalewski era nascosto finora solo a chi non aveva avuto possibilità di vederlo. Da quando è sbarcato nella capitale da Lisbona (terra di giovani fenomeni) Tiago Pinto va in estasi appena gli viene nominato. Privatamente lo paragona addirittura a un baby Lewandowski. Ma prima di lui ad aver notato le enormi potenzialità del polacco di Tivoli erano stati pure Petrachi e Fienga che avevano rifiutato offerte di prestito dalla serie B. “Questo vale già la serie A, ci dispiace”, la risposta garbata. E infatti verranno prese (forse) in considerazione solo proposte serie per far crescere l’attaccante. Subito dietro ecco la faccia seria di Edoardo Bove, studente di Economia e il paragone già pesante di nuovo Barella. Anche in questo caso la sorpresa è relativa perché il centrocampista è stato tra i migliori dell’ultima Primavera e ha attirato gli occhi già di diversi club di serie A. Ottimo anche l’impatto nel finale di Ciervo, lui sì destinato a un prestito. Al loro fianco, idealmente, a Trieste c’erano due che la serie A l’hanno già gustata da tempo e che al momento sono out per problemi fisici: Riccardo Calafiori ed Ebrima Darboe.