Roma, Mourinho aspetta Xhaka: arriverà la prossima settimana

Ai dettagli l'affare con l'Arsenal. Sarà il terzo acquisto dopo Rui Patricio e Vina

Con Rui Patricio, Matias Vina e Granit Xhaka la Roma ha messo a posto la metà campo difensiva. L'ufficialità al momento è arrivata solo per il portiere, ma presto anche gli altri due colpi chiesti da Mourinho saranno realtà. Se per Vina non si dovrebbe aspettare oltre questo fine settimana, l'arrivo dello svizzero dell'Arsenal dovrebbe essere programmato nella prossima, fa sapere Sky Sport. L'affare è ormai ai dettagli e il giocatore è finalmente pronto a trasferirsi in giallorosso e diventare il nuovo perno del centrocampo. Il via libera dei Gunners è arrivato dopo aver chiuso l'acquisto di Lokonga dall'Anderlecht. Dopo le visite mediche e la firma, Xhaka raggiungerà la Roma nel ritiro in Portogallo e potrà conoscere i suoi nuovi compagni.