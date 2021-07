Rinnovo in arrivo per Darboe, pronto un quadriennale

Ingaggio da 500 mila euro a stagione per il classe 2001

Ebrima Darboe è pronto a legarsi alla Roma per altri quattro anni. Dopo aver convinto in Primavera sotto la guida di Alberto De Rossi ed aver giocato nelle ultime partite dello scorso campionato con Fonseca in prima squadra, il gambiano non è passato inosservato a José Mourinho che ora vuole puntare su di lui. Ieri il classe 2001 non è sceso in campo nella vittoria contro la Triestina a causa di un piccolo affaticamento e per questo si è preferito non rischiarlo. Come riportato su Il Tempo, per lui è pronto un prolungamento sulla base di un quadriennale, con un adeguamento di ingaggio a salire. Darboe infatti guadagnerà il primo anno 500 mila euro, una cifra che salirà lievemente ogni stagione.