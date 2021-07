Roma, da Zalewski a Bove: Portogallo o saluti. Questa settimana la decisione

Se non partiranno per la seconda parte del ritiro saranno destinati a lasciare la squadra

Il futuro dei giovani della Roma si deciderà in fretta. Nei prossimi giorni José Mourinho renderà nota la lista dei convocati per il ritiro che i giallorossi svolgeranno nell'Algarve, in Portogallo. Ad attendere notizie sono soprattutto loro, che dovranno capire se potranno far parte a tutti gli effetti della rosa della prossima stagione. Attende con ansia Zalewski, quello che ha più possibilità di restare in rosa. Ma aspettano anche Bove, tra i migliori ieri a Trieste, e Ciervo che a meno di sorprese dovrebbe partire in prestito. Diverso il discorso di Darboe. Il centrocampista classe 2001 rinnoverà presto il suo contratto, arrivando a guadagnare quasi 500mila euro a stagione, ma non è escluso che la Roma decida comunque di cederlo. Di certo la prossima settimana gli entourage dei giocatori aspettano novità per capire se cominciare a muoversi in possibilità di un addio.