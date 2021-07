Calciomercato Roma: Pedro, suggestione Genoa. Tutto su Kostic

I liguri cercano un nome importante per l'attacco

Il Genoa di Davide Ballardini cerca il grande colpo in attacco. I rossoblù si stanno guardando intorno e un nome che è stato fatto, come riportato da Calciomercato.com, è quello di Pedro. Il trentaquattrenne spagnolo, dopo una stagione non proprio esaltante, è stato messo nella lista degli esuberi dal nuovo allenatore José Mourinho, con il gm Tiago Pinto che in questi giorni sta cercando di piazzare l'ex Chelsea per liberarsi del pesante ingaggio da 3 milioni di euro. Tra i club potenzialmente interessati alle sue prestazioni potrebbe esserci proprio il Genoa, non nuovo a questo genere di operazioni. Per il momento tuttavia dalla società ligure non arrivano conferme a tal riguardo. In caso di partenza di Pedro la Roma si getterebbe sul Filip Kostic, esterno dell'Eintracht Francoforte sondato tempo fa dai giallorossi e sui cui si è fatto vivo anche l'interesse della Lazio.