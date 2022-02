Villar in causa e Frattesi in direzione Inter. Zaniolo ride insieme a Mourinho

Giornata triste per la città di Roma che perde l'attrice Monica Vitti. Il tema principale rimane il 22 giallorosso mentre gli ex romanisti e gli ex di Mourinho tornano a far parlare

Redazione

Il report di Trigoria

La Roma nel frattempo è a lavoro per preparare al meglio la complicata partita contro il Genoa dove sono previsti 30 mila spettatori, un sold-out al 50% all'Olimpico . I liguri arrivano a questa sfida dopo un mercato che ha portato tanti volti nuovi tra cui anche l'allenatore Blessin.Mourinho vuole far proseguire la striscia di vittorie consecutive dopo quelle ottenute contro Cagliari ed Empoli. I giocatori hanno lavorato sulla parte atletica sotto l'occhio vigile del portoghese. La Roma tramite il proprio canale Twitter ufficiale ha pubblicato un video dell'allenamento nel quale, prima ancora di iniziare il lavoro, Mourinho e proprio Zaniolo, l'uomo più al centro delle chiacchiere giallorosse, sono stati immortalati durante uno scambio di battute terminato con il sorriso. L'unico indisponibile per la partita in programma sabato alle 15 dovrebbe essere il lungodegente Spinazzola, visto che il capitano Pellegrini dopo il differenziato programmato dovrebbe riuscire ad essere della partita.

Marco Di Cola