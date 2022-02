Roma-Genoa, si va verso i 30 mila spettatori all’Olimpico

All'andata finì 2-0 per gli uomini di Mourinho grazie alla doppietta di Felix

Sabato 5 febbraio alle ore 15 torna in campo la Roma, all'Olimpico contro il Genoa. La squadra di Mourinho insegue quota 41 punti in classifica, con la speranza e l'obiettivo di essere competitiva più che mai in questo girone di ritorno. La capienza negli impianti è tornata al 50%, e per la partita contro i grifoni al momento, si va verso i 30 mila spettatori. All'andata, il 21 novembre 2021, finì 2-0 per i giallorossi grazie alle doppietta di Felix.