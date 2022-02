Lista Conference League, entrano i nuovi e anche Felix. C’è Spinazzola

Oggi il club dovrà comunicare (entro mezzanotte) i nomi dei 25 giocatori che prenderanno parte alla competizione

È il giorno della consegna delle liste Uefa per la fase ad eliminazione diretta della Conference League. Oggi i club dovranno comunicare (entro mezzanotte) i nomi dei 25 giocatori che prenderanno parte alla competizione, come riporta Il Tempo. Rispetto alla fase a gironi, sono tre i cambi previsti nella lista della Roma dopo il rinnovamento della rosa praticato durante il mercato di gennaio: Sergio Oliveira, Maitland-Niles e Felix sostituiranno Villar, Reynolds e Borja Mayoral. Confermata la presenza di Spinazzola – alle prese con il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille – già inserito in lista dalla prima fase del torneo. I giallorossi giocheranno l’ottavo d’andata il 10 marzo mentre il ritorno andrà in scena il 17 all’Olimpico contro una delle otto vincitrici dei playoff. Il sorteggio è in programma il 25 febbraio.