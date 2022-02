L’Inter punta forte su Frattesi: la Roma è spettatrice interessata

Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino dell'Inter. I nerazzurri sono pronti ad accontentare il Sassuolo pur di mettere il ragazzo a disposizione di Inzaghi ma la trattativa coinvolge anche i giallorossi

L'Inter ha intensificato i contatti con il Sassuolo per intavolare una trattativa per i prezzi pregiati del club neroverde. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno chiesto informazioni sia per Scamacca che per Davide Frattesi, entrambi prodotti del vivaio giallorosso. Se Scamacca è completamente di proprietà del Sassuolo, per Frattesi invece la Roma ha ancora il 30% sulla futura rivendita del ragazzo e perciò segue con attenzione l'evoluzione della trattativa. A conferma dell'interessa della società nerazzurra per i due ragazzi romani sono arrivate anche le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: "L'Inter è stata una delle prime a muoversi per Scamacca e anche per Frattesi". Il centrocampista, dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana con la Roma Primavera nel lontano 2017, quest'anno è definitivamente sbocciato, prendendo parte a 4 gol in 23 presenze stagionali.