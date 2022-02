Trigoria, la Roma si allena in vista del Genoa: quanti sorrisi tra Mou e Zaniolo

I giallorossi sotto il sole di Trigoria preparano la sfida al nuovo Genoa di Blessin. Mourinho non vuole fermarsi dopo le vittorie contro Cagliari ed Empoli e vuole la miglior versione della Roma

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della partita contro il Genoa in programma sabato alle 15 allo Stadio Olimpico. Tramite il suo canale ufficiale Twitter, i giallorossi hanno pubblicato un breve video nel quale vengono mostrati i giocatori impegnati nella seduta odierna di allenamento. Dopo il riscaldamento, i giocatori hanno lavoratosulla parte atletica. Prima skip bassi sul percorso a ostacoli per poi passare ad un'esercitazione sui cambi di direzione e sulla trasmissione del pallone, tutto chiaramente sotto gli occhi di un attento Mourinho che vuole portare a tre il numero di vittorie consecutive. All'inizio del video, lo Special One viene immortalato mentre parla con Nicolò Zaniolo. Il clima tra i due è a dir poco disteso con delle battute e tanti sorrisi, allontanando così, almeno per questa mattina, il polverone mediatico scatenato dalle parole di ieri di Pinto. Nessuno puo' garantire un futuro a Roma al numero 22, ma quel che è certo è che il suo rapporto con Mourinho e con la piazza è molto sereno.