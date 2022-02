Identity Sports fa causa ai fratelli Villar: chiesti 2 milioni di euro

L'ex centrocampista giallorosso, assieme al fratello minore Javier, dovranno affrontare una causa legale. I due spagnoli hanno interrotto il contratto con la loro agenzia senza alcuna motivazione

I fratelli Villar, Gonzalo e Javier, sono stati citati in giudizio dalla loro ex agenzia di rappresentanza, la Identity Sports. Il motivo sarebbe l'interruzione del contratto vincolante sin dal giugno del 2021 senza alcuna spiegazione. Come riportato da Tuttomercatoweb, L'agenzia ha chiesto un risarcimento per danni pari a 2 milioni di euro. La causa verrà discussa dai tribunali spagnoli.