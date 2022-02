Roma-Genoa, arbitra Abisso con Nasca Var: giallorossi sempre vittoriosi con lui

L'AIA ha reso note le designazioni della quinta giornata di ritorno

Archiviata la pausa per le nazionali, 'utile' soprattutto ai calciatori sudamericani, riparte il campionato di Serie A. Sarà la Roma ad aprire la quinta giornata di ritorno nell'anticipo di sabato alle 15 contro il Genoa rivoluzionato dal mercato. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali e a dirigere la sfida dell'Olimpico sarà Rosario Abisso di Palermo; Valeriani e Capaldo saranno gli assistenti, Miele il IV Uomo, Nasca il Var e Alassio l'AVar. Per il fischitto classe '85 sarà la decima partita diretta in stagione tra Serie A e B, con l'unico precedente del 2021/22 con la Roma del 29 agosto nel 4-0 in casa della Salernitana. Quello di sabato prossimo sarà solo il settimo incrocio tra Abisso e i giallorossi, che con l'arbitro siciliano hanno sempre vinto. Sei su sei dal dicembre 2017 contro Spal (3-1), Chievo (3-0), Lecce (1-0), Udinese (1-0), Torino (3-1) e Salernitana (4-0). Con il Genoa sono invece appena quattro i precedenti, con due vittorie (Benevento e Brescia) e due sconfitte (Lazio e Napoli). L'ultimo incrocio con i rossoblù risale a ottobre 2019.