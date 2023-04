Vicario-Roma, confermati i contatti. Difesa da inventare contro il Milan e nel futuro

Per la Roma dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta, è già antivigilia del match di campionato contro il Milan. I giallorossi infatti sabato alle 18, scenderanno in campo contro i rossoneri nel big match valido per la 32esima giornata di Serie A ma soprattutto per un posto in Champions nella prossima stagione. Pioli può sorridere perché Olivier Giroud questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Il francese prima del match contro il Lecce aveva riportato una contusione al polpaccio e dopo una serie di sedute personalizzate, ci sarà contro la formazione di José Mourinho. Il match sarà arbitrato da Daniele Orsato alla sua 39esima con la Roma. Per il fischietto della sezione di Schio sono 35 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa. Un bilancio leggermente positivo: 13 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, di cui però 5 consecutive negli ultimi 5 incontri.Per la Roma inizia un periodo molto complicato e pieno di partite fondamentali: nove partite (speriamo 10) in meno di 38 giorni. Un tour de force con tante incognite legate soprattutto ai recenti infortuni di Smalling, Wijnaldum e Llorente. Mourinho dovrà gestire ciò che gli resta puntando a evitare nuovi stop, con particolare attenzione alle condizioni di Dybala. I problemi però non sono finiti perché anche le corsie esterne non stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità. Se a sinistra Mourinho ha ritrovato Spinazzola e può contare sempre su El Shaarawy, a destra non sa più cosa inventarsi. Zalewski non sembra devastante come la scorsa stagione e anche a Bergamo è risultato tra i peggiori in campo. Celik devastante non lo è mai stato e non regala certezze. Karsdorp (il migliore del ruolo) non tornerà in questa stagione. Da quel che trapela la sua stagione sembra finita e non dovrebbe riuscire a tornare in campo prima del termine del campionato con una piccola speranza solo per l'ultima con lo Spezia.