Roma, la destra è in crisi. E Karsdorp non torna prima di giugno

Zalewski non è incisivo come lo scorso anno, Celik balbetta troppo. Il titolare della fascia è out per infortunio e difficilmente ce la farà a tornare prima della fine del campionato. Un altro problema per Mourinho

Se a sinistra la Roma ha ritrovato Spinazzola e può contare sempre su El Shaarawy, a destra Mourinho non sa più cosa inventarsi. Zalewski non sembra devastante come la scorsa stagione e anche a Bergamo è risultato tra i peggiori in campo. Celik devastante non lo è mai stato e non regala certezze sopratutto quando parte titolare. Lo Special One, però, non ha alternative. Anche perché Karsdorp ( il migliore del ruolo) non tornerà in questa stagione. Lo scorso 21 marzo, la Roma aveva comunicato la lesione del menisco del ginocchio sinistro e l'esito dell'operazione cui si era sottoposto l'olandese. Da quel momento, non si è saputo più nulla sulle condizioni di Karsdorp che nel frattempo si era concesso una minivacanza in Qatar. Da quel che trapela, però, la sua stagione sembra finita e non dovrebbe riuscire a tornare in campo prima del termine del campionato con una piccola speranza solo per l'ultima con lo Spezia quando però difficilmente il giocatore vorrà rischiare. Un altro duro colpo in una stagione piena di infortuni e (nel caso di Rick) anche di esclusioni forzate.