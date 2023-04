Roma-Orsato, designazione sfortunata: 5 sconfitte di fila. E al Var c’è Di Paolo

Il gol annullato contro la Juve lo scorso anno, con tanto di "spiegazione" a Cristante, ma non solo. La Roma e Daniele Orsato si incontrano per la 39° volta senza troppa gioia per il club giallorosso. Si rivedranno sabato all'Olimpico visto che è stato designato per Roma-Milan. Per il fischietto della sezione di Schio sono 35 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa. Un bilancio leggermente positivo: 13 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, di cui però 5 consecutive negli ultimi 5 incontri (Lazio-Roma 3-0, Juventus-Roma 2-0, Juventus-Roma 1-0, Roma-Lazio 0-1 e Napoli-Roma 2-1). Tutte gare pesanti, con episodi al limite. Due, invece i Roma-Milan diretti dall'arbitro vicentino e qui i precedenti sorridono ai giallorossi: Roma-Milan 2-1 del 27 ottobre 2019 e Roma-Milan 1-1 del 9 gennaio 2016. Ancora peggio la designazione al Var. Toccherà, infatti, a Di Paolo, ovvero la stessa designazione di Napoli-Roma 2-1 (con Orsato direttore di gara). Non è una designazione fortunata per la Roma visto lo score di 3 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte. A mettere il dito nella piaga sono le 4 sconfitte consecutive, di cui l'ultima nel derby deciso da Zaccagni.