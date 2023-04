Milan, Pioli recupera Giroud: oggi l’allenamento in gruppo. Contro la Roma ci sarà

Lo scontro diretto in chiave Champions League tra Roma e Milan si avvicina sempre di più. Quest'oggi i rossoneri sono scesi in campo al Centro Sportivo di Milanello per preparare la trasferta dell'Olimpico e come riportato da Tuttomercatoweb, Olivier Giroudè tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni. Il francese prima del match contro il Lecce aveva riportato una contusione al polpaccio e dopo una serie di sedute personalizzate, questa mattina è tornato regolarmente a disposizione di Stefano Pioli. Nessun dubbio dunque per l'ex Arsenal e Cheslea che ci sarà nel big match in programma sabato alle 18.