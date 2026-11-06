1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Niente nazionale per Koné

Dopo la sconfitta contro il Manchester United la Roma è pronta a tornare in campo. Tocca ancora a Vasquez. L'ex Empoli e Milan è pronto per la seconda partita da titolare dopo quella contro il Manchester United. Gollini è ancora alle prese con il problema alla schiena, lo staff medico ha provato a recuperarlo ma - a meno di un clamoroso colpo di scena - non ci sarà. Spera di tornare nella lista dei convocati Koné che non andrà in nazionale. I Blues giocheranno il 12 novembre contro l'Italia e il 15 contro la Turchia. La squadra di Zidane guida il girone con dieci punti conquistati, tre in più degli Azzurri che possono raggiungerli nello scontro diretto a San Siro. In difesa tornerà dal primo minuto Ndicka, mentre davanti il tridente sarà composto da Mora, Soulé e Malen.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4