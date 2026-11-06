L'ex Empoli non gioca una partita in Serie A da maggio 2025
Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"
Tocca ancora a Vasquez. L'ex Empoli e Milan è pronto per la seconda partita da titolare dopo quella contro il Manchester United. Gollini è ancora alle prese con il problema alla schiena, lo staff medico ha provato a recuperarlo ma - a meno di un clamoroso colpo di scena - non ci sarà. Vasquez tornerà a giocare una partita in Serie A dopo un anno mezzo: l'ultima è quella di maggio 2025 contro il Verona. Davanti a lui ci saranno sicuramente Ndicka e Balerdi. Il ballottaggio è tra Hermoso e Mancini.
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