Non è il tempo di leccarsi le ferite. La sconfitta di Manchester ha lasciato scorie, ma Gasperini ha suonato la carica. Nessuna rabbia e soprattutto nessun rimprovero alla squadra. "Abbiamo dominato", queste le parola nello spogliatoio dopo il ko secondo quanto riportato da Andrea Pugliese su Radio Radio. Il tecnico ha caricato i giocatori e ha detto che delle sconfitte del genere possono aiutare e fanno parte del percorso di crescita. La testa è alla sfida col Sassuolo di domani. L'obiettivo è tornare subito a trovare i tre punti per rimanere in scia di Inter e Lazio e mantenere a distanza il Como. Poi ci sarà la sosta che sarà essenziale per recuperare energie e i calciatori infortunati.